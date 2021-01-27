Бурятия забрала 28 медалей первенства по муай-тай

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Соревнования проходили в Иркутской области



С 22 по 24 января в Иркутске прошли чемпионат и первенство Иркутской области по тайскому боксу. В первенстве региона приняли участие около 250 спортсменов.



Успешно выступила на соревнованиях команда Бурятии. Республику представляли юные тайбоксёры из спортивной школы №16 «Забайкалец» и спортклубов «Пересвет», «Панч», «Клинч 03» и «Аварга». Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.



Обладателями золотых медалей стали:

- Аникьев Виктор (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Бадмаева Номина (СК «Клинч 03»);

- Боков Тимур (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Галимулин Егор (СК «Клинч 03»);

- Жигжитов Станислав (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Зарбуев Андрей (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Красникова Ксения (СК «Клинч 03»);

- Мурзиненко Данил (СШ №16 «Забайкалец»);

- Селин Даниил (СК «Клинч 03»);

- Сизых Илья (СШ №16 «Забайкалец»);

- Сугробов Станислав (СК «Аварга»).



Серебряные награды завоевали:

- Воробьев Глеб (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Ворошилов Юрий (СК «Клинч 03»);

- Герасимович Арсений (СК «Панч»);

- Жамбалдоржиев Дмитрий (СК «Панч»);

- Коренев Денис (СШ №16 «Забайкалец»);

- Левандовский Максим (СК «Клинч 03»);

- Мальцев Егор (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Прохорская Маргарита (СК «Клинч 03»);

- Рудакова Адриана (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Рожков Вадим (СК «Аварга»);

- Сабиров Андрей (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Сугробов Владислав (СК «Аварга»);

- Юлташева Лика (СК «Клинч 03»).



Третье место заняли:

- Арамхиев Баян (СК «Панч»);

- Когтев Максим (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Петров Иван (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);

- Утенков Артём (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»).

