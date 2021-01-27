Соревнования проходили в Иркутской области
С 22 по 24 января в Иркутске прошли чемпионат и первенство Иркутской области по тайскому боксу. В первенстве региона приняли участие около 250 спортсменов.
Успешно выступила на соревнованиях команда Бурятии. Республику представляли юные тайбоксёры из спортивной школы №16 «Забайкалец» и спортклубов «Пересвет», «Панч», «Клинч 03» и «Аварга». Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.
Обладателями золотых медалей стали:
- Аникьев Виктор (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Бадмаева Номина (СК «Клинч 03»);
- Боков Тимур (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Галимулин Егор (СК «Клинч 03»);
- Жигжитов Станислав (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Зарбуев Андрей (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Красникова Ксения (СК «Клинч 03»);
- Мурзиненко Данил (СШ №16 «Забайкалец»);
- Селин Даниил (СК «Клинч 03»);
- Сизых Илья (СШ №16 «Забайкалец»);
- Сугробов Станислав (СК «Аварга»).
Серебряные награды завоевали:
- Воробьев Глеб (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Ворошилов Юрий (СК «Клинч 03»);
- Герасимович Арсений (СК «Панч»);
- Жамбалдоржиев Дмитрий (СК «Панч»);
- Коренев Денис (СШ №16 «Забайкалец»);
- Левандовский Максим (СК «Клинч 03»);
- Мальцев Егор (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Прохорская Маргарита (СК «Клинч 03»);
- Рудакова Адриана (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Рожков Вадим (СК «Аварга»);
- Сабиров Андрей (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Сугробов Владислав (СК «Аварга»);
- Юлташева Лика (СК «Клинч 03»).
Третье место заняли:
- Арамхиев Баян (СК «Панч»);
- Когтев Максим (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Петров Иван (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»);
- Утенков Артём (СШ №16 «Забайкалец»/СК «Пересвет»).
Бурятия забрала 28 медалей первенства по муай-тай
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