В Бурятии могут увеличить финансирование дороги Даван – Таксимо

Деньги пойдут на строительство и реконструкцию



В Бурятии требуется увеличить финансирование на строительство и реконструкцию региональной дороги по направлению Даван – Таксимо. С таким предложением выступил зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на внеочередной сессии Народного Хурала.



- Протяжённость региональной автомобильной дороги, соединяющей населённые пункты Даван, Северобайкальск, Новый Уоян и Таксимо более 450 километров, из них более 350 километров – это переходной тип покрытия. Несмотря на то, что в этом году планируются продолжить мероприятия по реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», этих мер недостаточно, нужно наращивать объёмы, – отметил он в своём выступлении.



Напомним, сегодня техническое состояние региональной дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах не отвечает нормативным требованиям, на большой протяженности покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, что влияет на безопасность движения транспорта.



- Ремонт на этом участке дороги не проводили со времен завершения строительства БАМа. Реконструкцию начали только в 2012 году – отремонтировали мост на 161 километре. С 2012 по 2020 год по этому направлению отремонтировали и построили в общей сложности 14 капитальных мостовых сооружений, на 54 мостах произведён ремонт (общее количество мостовых сооружений составляет 84) и 53 км дорог (из 470 км). На это выделено более 1 млрд рублей, - рассказал Игорь Петров, и.о. руководителя «Бурятрегионавтодора».



В 2021 году планируется провести подготовительные работы по капитальному ремонту по направлениям Северобайкальск – Даван (км 3-13) и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо (км 74-104), строительство мостового перехода через реку Муякан (км 368+337) на автомобильной дороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Ориентировочная стоимость объектов составит 2,1 млрд рублей.



Вопрос об увеличении финансирования на строительство и реконструкцию региональных дорог по направлению Даван – Таксимо рассмотрят отдельно на совещании в правительстве Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.

