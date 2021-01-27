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В Ангарске отменят движение 5 трамвайных маршрутов

В Ангарске отменят движение 5 трамвайных маршрутов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Изменения связаны с тяжёлым финансовым положением транспортного предприятия

С 1 февраля в Ангарске будет отменено движение трамваев по маршрутам №1, №4, №5, №7 и №11. Данные изменения связаны с тяжёлым финансовым состоянием предприятия. Для сохранения деятельности МУП «Ангарский трамвай» администрация городского округа вынуждена сократить количество рейсов и отменить маршруты с неустойчивым пассажиропотоком.

Таким образом, прекращается движение трамваев от остановки «Технопарк» (АЭМЗ) до кольца около ТЭЦ-9. Данный участок составляет 4 км в одну сторону. По информации руководства филиала ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания», предприятие обеспечило своих сотрудников служебным транспортом. Кроме этого, прекращается движение трамваев на участке «Депо – Управление АНХК – пересечение – четырехугольник Чайковского. Данный участок имеет протяжённость 12,254 км.

- Пассажиропоток на этих маршрутах является крайне низким. Себестоимость каждого выполняемого рейса по всем указанным направлениям значительно превышает получаемую выручку. Помимо затрат на электроэнергию, необходимы средства на обслуживание трамвайных путей, электрических сетей, тем самым усугубляется и без того тяжёлое финансовое положение муниципального предприятия. Альтернативным транспортом в данном направлении до остановки «РМЗ» являются автобусы, которые курсируют по маршрутам № 10 и 20, – сообщили в транспортном отделе администрации.

Вагоны по маршрутам №3 и №6 продолжат движение по действующим схемам со следующими изменениями: в утреннее и вечернее время трамваи будут осуществлять по одному рейсу до остановки «Технопарк». Начало движения трамваев по маршруту №6 от остановки «205 квартал» предполагается в 6:47, от остановки «Сангородок» – в 6:26. На остановку «Технопарк» трамвай по маршруту №6 будет прибывать в 8:25 и 18:05, время отправления в обратном направлении – 18:10.

Начало движения трамваев по маршруту №3 от остановки «205 квартал» планируется в 6:48, от остановки «Сангородок» – в 7:45. На остановку «Технопарк» трамвай по маршруту № 3 будет прибывать в 8:44 и 17:47, время отправления в обратном направлении –17:50.

Интервал движения между рейсами составит порядка 15-20 минут. Последний рейс от остановки «205 квартал» будет осуществляться ориентировочно в 19:30, от остановки «Сангородок» – около 19:50. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Ангарск трамвай Иркутская область
 
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