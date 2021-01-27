Собственнику выписали штраф на 20 тысяч рублей
В Заиграевском районе Бурятии внепланово провели документарную проверку сельхозучастока площадью 17 015 кв. м.
- В рамках проверочного мероприятия установлено, что земельный участок не огорожен, межевые знаки отсутствуют. Земля на всей площади участка не используется для сельскохозяйственных целей и зарастает сорной и кустарниковой растительностью, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении собственника надела составлен административный протокол за невыполнение мероприятий и установленных требований по улучшению, защите и охране земель от негативного воздействия, ухудшающего качество земель. Ему выдано предписание об устранении нарушения, вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму 20 тысяч рублей.
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, Фото:
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