В Бурятии сельхозучасток зарос травой

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Собственнику выписали штраф на 20 тысяч рублей



В Заиграевском районе Бурятии внепланово провели документарную проверку сельхозучастока площадью 17 015 кв. м.



- В рамках проверочного мероприятия установлено, что земельный участок не огорожен, межевые знаки отсутствуют. Земля на всей площади участка не используется для сельскохозяйственных целей и зарастает сорной и кустарниковой растительностью, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении собственника надела составлен административный протокол за невыполнение мероприятий и установленных требований по улучшению, защите и охране земель от негативного воздействия, ухудшающего качество земель. Ему выдано предписание об устранении нарушения, вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму 20 тысяч рублей.





