Житель Бурятии пошёл на кражу из-за отсутствия следов на снегу

Ущерб составил 23 тысячи рублей



В Бурятии полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в квартирной краже.



Заявление о краже в полицию Кижингинского района поступило 21 января от местной жительницы. Женщина рассказала, что временно проживает в другом доме, однако периодически проверяет своё жилище. По приезду обнаружила сломанную дверь и отсутствие стиральной машинки, печного литья и 150 литровой ёмкости для воды. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.



Следствием установлено, что днём 9 декабря знакомый заявительницы пришёл в гости. Обнаружив заметённые снегом дорожки и навесной замок на входной двери, мужчина решил проникнуть в жилище и совершить кражу.



За несколько раз злоумышленник перенёс имущество на заброшенный участок и спрятал. На следующий день продал знакомым за бесценок. На вырученные деньги приобрёл продукты и алкоголь.



Полицейскими украденное изъято у покупателей и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

