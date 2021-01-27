В проекте запланировано строительство музейных сооружений на территории села Мальта и Глазковского некрополя
Концепцию проекта об Иркутском археологическом туристическом центре рассмотрят на градостроительном совете, а также на координационных советах по культуре и туризму. Такое решение принято на совещании, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутский археологический туристический центр включает два объекта, один из которых – «Мальта – обитель Венер» – расположен на территории Белореченского городского муниципального образования. Это крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка древнего человека. На её месте найдено более 44 тысячи археологических находок возрастом от 15 до 26 тысяч лет. Также здесь обнаружено самое большое в мире количество фигурок (Венер). Второй объект расположен в Иркутске – это «Глазковский некрополь». Он уникален по обряду погребений, количеству каменного и костяного инвентаря, сохранности остеологического материала.
Концепция центра включает в себя создание музейно-консервационного сооружения на территории «Глазковского некрополя», а на территории села Мальта предполагается размещение трёх инфраструктурных кварталов: туристического, рекреационного и научно-музейного.
По словам губернатора области, в течение этого года необходимо создать детальный план по работе над проектом Иркутского археологического туристического центра в 2022 году, а также учесть замечания и предложения профессиональных сообществ. Кроме этого, при работе нужно рассмотреть включение в концепцию проекта таких объектов как архитектурно-этнографического музея «Тальцы», Кругобайкальской железной дороги, а также мыса Шаманский. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
В Иркутской области ведут работу над созданием археологического центра
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования пройдут в Забайкальском крае в 2022 году
Морозы ожидаются с 27 января
В проекте запланировано строительство музейных сооружений на территории села Мальта и Глазковского некрополя
Собак отлавливают с помощью дрона и мессенджеров
Племенной репродуктор построит инвестор из Хабаровска
31 января школьники и студенты смогут бесплатно взять инвентарь в прокат
Изменения связаны с тяжёлым финансовым положением транспортного предприятия
Соревнования проходили в Иркутской области
Чемпионами стали мужские команды по стрельбе из классического и блочного луков
Среди наград – 37 золотых
Рекламу показывают на остановках общественного транспорта
Мужская команда республики завоевала «серебро»
Спортсмен стал третьим в общем зачёте кубка спринта 2020/2021
Виктор Иванович Баранов скончался 26 января в связи с болезнью
Выставка откроется в краевом краеведческом музее