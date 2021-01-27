В Иркутской области ведут работу над созданием археологического центра

В проекте запланировано строительство музейных сооружений на территории села Мальта и Глазковского некрополя



Концепцию проекта об Иркутском археологическом туристическом центре рассмотрят на градостроительном совете, а также на координационных советах по культуре и туризму. Такое решение принято на совещании, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Иркутский археологический туристический центр включает два объекта, один из которых – «Мальта – обитель Венер» – расположен на территории Белореченского городского муниципального образования. Это крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка древнего человека. На её месте найдено более 44 тысячи археологических находок возрастом от 15 до 26 тысяч лет. Также здесь обнаружено самое большое в мире количество фигурок (Венер). Второй объект расположен в Иркутске – это «Глазковский некрополь». Он уникален по обряду погребений, количеству каменного и костяного инвентаря, сохранности остеологического материала.



Концепция центра включает в себя создание музейно-консервационного сооружения на территории «Глазковского некрополя», а на территории села Мальта предполагается размещение трёх инфраструктурных кварталов: туристического, рекреационного и научно-музейного.



По словам губернатора области, в течение этого года необходимо создать детальный план по работе над проектом Иркутского археологического туристического центра в 2022 году, а также учесть замечания и предложения профессиональных сообществ. Кроме этого, при работе нужно рассмотреть включение в концепцию проекта таких объектов как архитектурно-этнографического музея «Тальцы», Кругобайкальской железной дороги, а также мыса Шаманский. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

