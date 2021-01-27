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Автор ролика о Байкале выиграла тур в Сочи

Автор ролика о Байкале выиграла тур в Сочи
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутянка стала лучшей во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Стало известно имя одного из победителей видеоэтапа всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Им стала экскурсовод из Иркутска Екатерина Чернышёва. Она награждена туром на двоих в Сочи.

Конкурсанты презентовали видео-визитки – приглашение в город или регион, который представляет конкурсант. Участнику необходимо было подобрать яркие кадры и мотивирующие слова, чтобы за три минуты ролика убедить, почему именно сюда туристу стоит приехать. Речь может идти о регионе, населённом пункте или достопримечательности.

Екатерина Чернышёва в видеоприглашении рассказала о Байкале. Показала зрителям как измеряют толщину озера, прокатилась по озеру на коньках и приготовила уху.

- Байкал многогранный, его сложно показать в роликах, хотя техника сейчас даёт возможность передать картинку, но все-таки вся мощь, сила, глубина его души и вод – это всё особенное, также, как и люди, которые живут и работают здесь, – пояснила Екатерина.

Следующего автора лучшего видео организаторы объявят 1 февраля, он получит тур в Карелию. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
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