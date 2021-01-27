В Бурятии Сагаалган отметят более 9000 военнослужащих

Для верующих в воинских частях будет подготовлено особое меню



Военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отметят начало Белого месяца.



В дни празднования Сагаалгана военнослужащие-буддисты посетят дацаны, примут участие в различных ритуалах и молебнах. Помимо этого, в столовых воинских частей и соединений для верующих в день празднования Белого месяца будет подготовлено особое меню, состоящее исключительно из белой пищи, которую по традиции буддисты готовят в Сагаалган.



В текущем году праздник состоится 12 февраля. Всего в праздновании Сагаалгана примет участие более 9 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

