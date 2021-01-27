Для верующих в воинских частях будет подготовлено особое меню
Военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отметят начало Белого месяца.
В дни празднования Сагаалгана военнослужащие-буддисты посетят дацаны, примут участие в различных ритуалах и молебнах. Помимо этого, в столовых воинских частей и соединений для верующих в день празднования Белого месяца будет подготовлено особое меню, состоящее исключительно из белой пищи, которую по традиции буддисты готовят в Сагаалган.
В текущем году праздник состоится 12 февраля. Всего в праздновании Сагаалгана примет участие более 9 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии Сагаалган отметят более 9000 военнослужащих
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