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В Улан-Удэ вновь массово проверят водителей

В Улан-Удэ вновь массово проверят водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Очередная массовая проверка состоится в четверг

Вечером 28 января в столице Бурятии наряды ДПС проведут массовую проверку водителей. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку соблюдения правил дорожного движения водителями. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе, правил безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.


водители ГИБДД
 
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