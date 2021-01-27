Очередная массовая проверка состоится в четверг
Вечером 28 января в столице Бурятии наряды ДПС проведут массовую проверку водителей. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку соблюдения правил дорожного движения водителями. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе, правил безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.
В Улан-Удэ вновь массово проверят водителей
Общество, Фото:
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