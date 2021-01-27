Мужская команда республики завоевала «серебро»
26 февраля в городе Орёл завершился кубок России по стрельбе из лука. Хорошее выступление на соревнованиях показала сборная Бурятии.
Золотую медаль у женщин в стрельбе из классического лука завоевала Анна Балсукова (РСШОР, тренер Эрдыниев К.Д.). Также отличилась женская команда Бурятии в составе Анны Балсуковой, Инны Степановой (СШОР 10, ЦСП, тренер Эрдыниева Г.Ц.) и Светланы Гомбоевой (РСШОР, ЦСП, тренер Эрдыниев К.Д.). Девушки выиграли первое место в классическом луке.
Серебряная медаль в классическом луке у мужчин досталась Цырену Балтакову (СШОР 10, ЦСП, тренер Цыремпилов Б.Ц.). Второе место в классическом луке заняла мужская команда Бурятии в составе Цырена Балтакова, Бальжинимы Цыремпилова (СШОР 10, тренер Эрдыниева Г.Ц.) и Эрдэма Цыдыпова (РСШОР, ЦСП, тренер Хамнагдаев А.Р.).
Также в Орле прошёл чемпионат России по 3D-стрельбе из лука. Второе место среди мужчин в классическом луке (берибоу) занял Бэлигто Цыремпилов. Об этом сообщает пресс-служба федерации стрельбы из лука Бурятии.
Лучницы Бурятии победили на кубке России
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