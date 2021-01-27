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Волонтёры Бурятии приняли участие в социальном онлайн-форуме

Волонтёры Бурятии приняли участие в социальном онлайн-форуме
Общество, 
На прямой линии находились все волонтёрские организации России

26 января в России состоялся второй социальный онлайн-форум. Он собрал представителей всех волонтёрских организаций регионов страны, в том числе и Бурятии. Форум проходил под председательством Дмитрия Медведева.

- Первый социальный онлайн-форум проходил в декабре, и за этот месяц был проделан довольно значительный объём работы. Наши волонтёры доставляли медикам питание, почти два миллиона наборов такого горячего питания было за этот период доставлено, а людям было доставлено более 700 тысяч лекарственных комплектов. Большую помощь нам всем оказывали студенты образовательных учреждений. Более 100 тысяч наших добровольцев продолжат доставлять всё необходимое тем, кто находится сегодня на самоизоляции. Будем развивать автоволонтёрство, обеспечивать питанием врачей, помогать семьям медиков, которые работают в «красной зоне», - рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Основной целью форума является передача волонтёрского опыта между субъектами России. О добровольцах на автомобилях в Бурятии рассказала депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова. По её инициативе был создан чат в Viber, в котором врачи после тяжёлой смены могут написать адрес больницы и автоволонтёры отвезут их домой.

- Чат достаточно быстро стал известным и быстро наполнился участниками. Туда вошли и медицинские работники, и автоволонтёры, и депутаты разных уровней,- рассказала Мантатова.

Кроме этого, в чате есть люди и без машин, они помогают водителям финансово. На данный момент автоволонтёрами выполнено уже более 1000 заявок.

- Автомобилей ежедневно у нас работает по-разному. Если говорить о волонтёрах, которые работают в городе, то это порядка 15 машин ежедневно. По республике, то в каждом районе есть по одному-два автомобиля, которые осуществляют доставку медикаментов до людей на амбулаторном лечении, - добавила заместитель министра спорта Бурятии - председатель комитета по молодежной политике Татьяна Парпаева.


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