В Бурятии появится крупный откормочный комплекс

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Племенной репродуктор построит инвестор из Хабаровска



25 января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал инвестиционное соглашение о намерениях по созданию племенного репродуктора на территории республики. По условиям соглашения компания ООО «Мясооптторг» в течение пяти лет построит племенной репродуктор по выращиванию и реализации крупного рогатого скота свыше 3 тысяч тонн в живом весе в год.



Правительство Бурятии намерено рассмотреть вопрос об оказании государственной поддержки, в том числе путём предоставления субсидий за счёт средств республиканского и федерального бюджетов. Объём инвестиций в проект составит более 300 млн руб. Его реализация позволит укрепить позиции региона в производстве мяса.



Как сообщает минсельхозпрод Бурятии, на сегодняшний день ведётся работа по выделению земельных участков под строительство объектов в Бичурском районе. Так, заключен договор аренды земельного участка общей площадью 500 га. В результате реализации проекта в районе будет создано порядка 30 новых рабочих мест.



- Проект позволит привлечь солидные инвестиции в сельское хозяйство республики. Все это подтверждает, что бурятский агропром остается привлекательным для инвесторов. В результате реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места для сельских жителей. В сложной экономической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, это особенно важно для региона. Мы всегда готовы поддержать каждого инвестора, который намерен вложить средства в создание нового производства на селе. Это в полной мере касается как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

