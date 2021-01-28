В Бурятии пройдёт первенство республики по боксу

Соревнования проведут в Иволгинском районе



С 4 по 6 февраля в Бурятии пройдёт республиканское первенство по боксу среди юношей и девушек 2005-2006 гг. р. Соревнования будут посвящены памяти экс-чемпиона СССР Бориса Жамьяновича Зориктуева. Турнир состоится в селе Иволгинск Иволгинского района.



В первенстве по боксу примут участие юноши и девушки 2005-2006 годов рождения в весовых категориях до 46 кг, 48 кг, 50 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг. В первый день турнира, 4 февраля, пройдут жеребьёвка, открытие соревнований и предварительные бои. 5 февраля состоятся полуфинальные встречи. Закрытие первенства и финальные матчи планируются на 6 февраля.



Победителей и призёров наградят денежными призами, дипломами и медалями соответствующих степеней. Также учреждены специальные призы по номинациям «Лучший боксёр», «За волю к победе», «За лучшую технику и тактику ведения боя». Об этом сообщает федерация бокса Бурятии.



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