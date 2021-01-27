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Лучники Забайкалья выиграли кубок России в Орле

Лучники Забайкалья выиграли кубок России в Орле
Общество,  Фото:ЦСП Забайкальского края
Чемпионами стали мужские команды по стрельбе из классического и блочного луков

В городе Орле 26 января завершились чемпионат и первенство России, кубок России по стрельбе из лука, в которых приняла участие сборная команда Забайкальского края.

- По результатам соревнований мужская сборная команда Забайкальского края в стрельбе из классического лука стала обладателем кубка России. В составе команды: Бэлигто Цынгуев, Болот Цыбжитов и Галсан Базаржапов. В стрельбе из блочного лука мужская команда в составе Александра Дамбаева, Жалсапа Аюшиева и Лубсана Аюрова завоевала золотые медали. Бэлигто Цынгуев стал обладателем кубка России в стрельбе из классического лука в личном зачёте, – рассказали в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.

Также они добавили, что по результатам чемпионата России по 3D-стрельбе из лука спортсмен Забайкальского края Владимир Жаргалов стал серебряным призёром соревнований. Намжилма Дагбаева заняла третье место на чемпионате по традиционной стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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