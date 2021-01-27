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Ушёл из жизни экс-начальник автонадзора по Бурятии и Иркутской области

Ушёл из жизни экс-начальник автонадзора по Бурятии и Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Виктор Иванович Баранов скончался 26 января в связи с болезнью

26 января ушёл из жизни Виктор Баранов, занимавший пост начальника транспортной инспекции, в последующем межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области федеральной службы по надзору в сфере транспорта, с 1995 по 2016 года.

Виктор Иванович родился 28 августа 1951 года в селе Петрово Тюменской области. Свою трудовую деятельность он начал после окончания Сибирского автомобильно-дорожного института в Омске в 1973 году. С первых дней показал высокий профессиональный подход к делу и эффективные организаторские способности, человеческие качества, эрудицию и ответственность. Во многом это предопределило его дальнейший трудовой путь.

С 1973 по 1981 год работал старшим инженером отдела эксплуатации, заместителем начальника автоколонны, начальником отряда автоколонны 1268 Бурятского управления автомобильного транспорта министерства автомобильного транспорта РСФСР. С 1981 по 1994 год занимал должности заместителя начальника по эксплуатации и коммерческой работе, и. о. начальника ГАТП-2, начальника ГАТП-2, директора ГАТП-2, заместителя директора по безопасности движения ГАТП-2 Бурятского управления автомобильного транспорта РСФСР. С 1994 по 1995 год – председатель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Совета профсоюзов Республики Бурятия. С 1995 по 1997 год был начальником, а с 1997 года – руководителем Бурятского республиканского отделения Российской транспортной инспекции министерства транспорта РФ. В 2005 году Виктора Ивановича назначили на должность руководителя управления государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В 2012 году управление реорганизовали в межрегиональное УГАДН по Республике Бурятия и Иркутской области федеральной службы по надзору в сфере транспорта, и Виктор Баранов продолжил руководить службой уже в должности начальника. В 2016 году он покинул пост, в связи с выходом на пенсию.

Виктор Иванович Баранов отдал много лет становлению и развитию службы по надзору в сфере автомобильного транспорта. За большие заслуги в деле государственного автодорожного надзора, за активную работу, весомый вклад в развитие в контрольно-надзорной деятельности в сфере автомобильного транспорта Виктор Иванович Баранов награждён правительственными наградами: заслуженный работник транспорта Республики Бурятия, заслуженный работник транспорта РФ. Неоднократно награждён почётными грамотами министерства транспорта РФ.

- Коллеги помнят Виктора Ивановича Баранова как хорошего руководителя, высокообразованного, ответственного, справедливого и целеустремленного человека. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах коллег и друзей, - сообщает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
некролог Бурятия транспорт Иркутская область
 
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