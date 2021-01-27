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В Улан-Удэ центр чтения получит свой талисман

В Улан-Удэ центр чтения получит свой талисман
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии стартовал творческий конкурс по созданию маскота для библиотеки

В Бурятии стартовал республиканский конкурс по созданию талисмана «Козлёнок Бабана». Конкурс посвящён 60-летию со дня основания (1 декабря 1961 года) республиканской детской библиотеки Бурятии, ныне центра чтения имени Б. Абидуева республиканской детско-юношеской библиотеки.

Рисунки – конкурсные работы для талисмана должны соответствовать тематике мероприятия и оцениваются в своей возрастной категории. В конкурсе участвуют три возрастные категории: от 8 до 11 лет; от 12 до 16 лет и от 16.до 21 года.

При создании рисунков участники должны учитывать следующие требования:
- это персонаж сказки Бавасана Абидуева «Козлёнок Бабана»;
- образ может иметь элементы бурятской традиционной одежды;
- иметь позитивный характер.

Из рисунков победителей конкурса библиотека определит нарисованного персонажа в качестве талисмана центра чтения имени Б. Абидуева.

Работы принимаются по 15 марта 2021 года. На конкурс принимаются рисунки, предоставленные в центр чтения детей имени Б. Абидуева или почтой. Для жителей отдалённых районов Бурятии возможен приём отсканированных копий работ на электронную почту deti@baikalib.ru. Письма принимаются с пометкой: «На конкурс рисунков «Козлёнок Бабана». Об этом сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ конкурс Бурятия библиотека литература талисман
 
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