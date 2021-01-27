В Бурятии отразили налёт «вражеской» авиации. Видео

В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков. Средства воздушного нападения противника имитировали самолёты штурмовой авиации Су-25СМ.







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В Бурятии подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа провели тактико-специальное учение по отражению авиационного удара условного противника. Для этого использовали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М2», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позиции расчёты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.Расчёты радиолокационных станций вели поиск и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.