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В Бурятии отразили налёт «вражеской» авиации. Видео

В Бурятии отразили налёт «вражеской» авиации. Видео
Общество, 
Расчёты зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» вышли на учения в Бурятии

В Бурятии подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа провели тактико-специальное учение по отражению авиационного удара условного противника. Для этого использовали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М2», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позиции расчёты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Расчёты радиолокационных станций вели поиск и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.

В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков. Средства воздушного нападения противника имитировали самолёты штурмовой авиации Су-25СМ.

военнослужащие учения Восточный военный округ
 
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