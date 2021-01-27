Картина Репина из Иркутского музея будет показана в Париже и Хельсинки

Работа художника вернётся в Иркутск в 2022 году
Полотно «Нищая» Ильи Репина, которое находится в собрании Иркутского областного художественного музея, впервые будет экспонироваться за границей. Его увезут 8 февраля.
Эта картина — самое часто и много «путешествующее» произведение музея: её много раз экспонировали в Москве, в Третьяковской галерее. В прошлом году полотно было представлено в большой выставке «Репин. Наследие. Ученики» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
В этот раз первым пунктом её заграничной поездки станет художественный музей «Атенеум» города Хельсинки (Финляндия), где произведение будет экспонироваться на выставке «Репин» с 19 марта по 29 августа. Затем картина отправится в «Пти Пале» — музей изящных искусств Парижа, где ею смогут любоваться с 5 октября 2021 года до 23 января 2022 года. Отметим, что Илья Репин написал эту картину во Франции в 1874 году. В Иркутск «Нищая» вернётся лишь в марте 2022 года.
В связи с таким длительным отсутствием полотна, Иркутский художественный музей решил посвятить ему ближайшие две недели. С 27 января по 8 февраля в главном здании музея запланирована серия мероприятий, посвящённых «Нищей». Запись на экскурсии и посещение музея обязательна.
27 января в 13:00 и 16:00 состоится лекция «И.Е. Репин «Нищая» (16+). История одной картины в контексте русского реализма». Бесплатный вход для студентов и аспирантов. 29 января и 5 февраля в 11:00 пройдут интерактивные экскурсии для школьников «Маленькие музы. История детского портрета в русском искусстве» (12+). Участникам покажут портреты юных императоров и придворных, крестьян, пионеров и многих других. Для тех, кому нет 18 лет, участие бесплатно. 29 января в 15:30 и 5 февраля в 13:00 и 15:30 запланированы интерактивные экскурсии по основной экспозиции русского искусства (6+). Бесплатный вход для школьников. 30 января и 6 февраля в 13:00 и 15:30 состоится интерактивная лекция для детской аудитории «И.Е. Репин. «Нищая». История одной картины» (6+). 7 февраля в 13:00 и 15:30 всех желающих приглашают на лекцию «И.Е. Репин «Нищая». История одной картины в контексте русского реализма» (16+). Специалисты расскажут о русском реализме и французском импрессионизме, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Картина Репина из Иркутского музея будет показана в Париже и Хельсинки
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