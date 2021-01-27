Проект из Бурятии победил в номинации премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток

Гран-при региональной премии получил проект из Якутии «Покорители холода»



Жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток, которая состоялась 26 января в онлайн-формате, присудило Гран-при якутскому проекту «Некоторые любят похолоднее: глобальный челлендж «Покорители холода».



«Покорители холода» также заняли первое место в номинации «Развитие и продвижение территорий». Как обладатель главного приза регионального конкурса, проект вошел в шорт-лист XXIV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».



- Якутские «Покорители холода» очень точно попадают в позиционирование республики, связанное с полюсом холода и арктическим туризмом, при этом придают ему новые сюжет и интригу. Экспертов впечатлили результаты за первый год реализации проекта, которые будут еще более внушительными, когда авторам удастся реализовать всё задуманное, — прокомментировал решение жюри исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Владислав Шулаев, заместитель генерального директора коммуникационного агентства АГТ (выступает оператором премии).



Участники из Якутии стали победителями в трех категориях. В номинации «Корпоративные коммуникации» победил проект «Твиттер МВД Якутии как сериал про самый добрый округ в мире». «Продвижение CityPizza: дроны, шаманы, стриптизерши» признали лучшим проектом в номинации «Маркетинговые коммуникации».



Проект технопарка «Русский» и ДВФУ «Дальневосточный старт» победил в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». В номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии» лучшим был признан проект «Мир! Май! Мидии! побеждают карантин: как мы провели ресторанный Фестиваль мидий, когда рестораны были закрыты» общественного движения Pacific Russia Food (Владивосток).



В номинации «Благотворительность» жюри отдало победу «Сказкам на здоровье» благотворительного фонда «Сохрани жизнь» (Владивосток), а в номинации «Корпоративная социальная ответственность» — «Стихам на бурятском», совместному проекту ПАО «Бурятзолото» и «Альтернативного телевидения Бурятии».



По итогам публичных защит жюри также учредило специальные призы. Так, кейс продвижения «Стартап экспедиции Б8» Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) отметили за комплексную проработку проекта. Всероссийскую акцию «Заповедное путешествие леопарда» наградили «за создание корпоративной сети профессионального сообщества», а проект «Развитие и продвижение района Патрокл города Владивостока» — «за новый взгляд на развитие и продвижение территорий».



Справка:



Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов. Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.



