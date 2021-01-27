В пригороде Улан-Удэ не было резервного источника электроэнергии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

После прокурорского вмешательства проблему устранили



Администрация Иволгинского района Бурятии нарушила закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщила прокуратура республики.



Установлено, что котельная «Центральная» в селе Сотниково, являющаяся собственностью муниципального образования, не обеспечена резервным источником электроэнергии. Это создаёт угрозу бесперебойной подачи тепловой энергии в случае выхода из строя основного источника электроснабжения.



Прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании администрации района оборудовать котельную резервным источником электроэнергии.



Суд удовлетворил иск. Администрация муниципального образования приобрела и ввела в эксплуатацию электрогенераторную установку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

