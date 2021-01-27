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В районе Бурятии не позаботились о пандусах

В районе Бурятии не позаботились о пандусах
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон о социальной защите инвалидов в части беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

Установлен, что входы в здания учреждений – редакции газеты «Долина Кижинги», Кижингинского лесхоза не оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа инвалидов. Пандус к зданию Ушхайтинской модельной сельской библиотеки не соответствует требованиям законодательства, отсутствуют ограждения с поручнями.

Главам муниципальных образований «Кижингинский сомон» и «Кижингинский район» внесены представления, а также руководителю автономного учреждения республики «Кижингинский лесхоз», которые удовлетворены, установка пандусов запланирована на май 2021 года. Устранение нарушений закона в полном объёме находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, прокурором в отношении руководителей возбуждено три дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг».

Должностным лицам назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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