В районе Бурятии не позаботились о пандусах

Кроме того, прокурором в отношении руководителей возбуждено три дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг».







Должностным лицам назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон о социальной защите инвалидов в части беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.Установлен, что входы в здания учреждений – редакции газеты «Долина Кижинги», Кижингинского лесхоза не оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа инвалидов. Пандус к зданию Ушхайтинской модельной сельской библиотеки не соответствует требованиям законодательства, отсутствуют ограждения с поручнями.Главам муниципальных образований «Кижингинский сомон» и «Кижингинский район» внесены представления, а также руководителю автономного учреждения республики «Кижингинский лесхоз», которые удовлетворены, установка пандусов запланирована на май 2021 года. Устранение нарушений закона в полном объёме находится на контроле прокуратуры.