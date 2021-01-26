 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Улан-Удэ яму обозначили чемоданом

В Улан-Удэ яму обозначили чемоданом
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Чемодан положили на улице Буйко

Вчера вечером, 25 января в паблике «Аноним 03» появилась фотография с необычной ситуацией на дороге. Яму на дороге, расположенной на ПВЗ, возле музыкально-гуманитарного лицея решили «отремонтировать» весьма оригинальным способом – прикрыв чемоданом. Другую яму, которая находится рядом, накрыли шиной и палками.

Пост набрал более ста лайков.

Стоит отметить, что чемоданом прикрыли колодец. Из-за снега образовалась довольно высокая наледь, которая и создала яму.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ямы начали ремонтировать зимой, прорабатывается вопрос о закупке «холодного» асфальта, с которым можно вести ремонт дорог до -25 градусов.

С 1 января за ямочный ремонт дорог Улан-Удэ отвечает комитет городского хозяйства, прежним ответственным был комитет по строительству.

Также в конце прошлой недели стартовали торги на ремонт дорог, улицы Буйко в проекте нет.


дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ яму обозначили чемоданом
В Улан-Удэ яму обозначили чемоданом
Общество, 26.01.2021
Чемодан положили на улице Буйко
Лыжники Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Лыжники Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 26.01.2021
В эстафетных гонках команда девушек завоевала третье место
В Бурятии открыли 32 пункта вакцинации от ковида
В Бурятии открыли 32 пункта вакцинации от ковида
Общество, 26.01.2021
Вакцину уже получили почти шесть тысяч человек

Кикбоксёры Забайкалья стали призёрами «Moscow open»
Кикбоксёры Забайкалья стали призёрами «Moscow open»
Общество, 26.01.2021
На всероссийских соревнованиях они завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали
Самбист из Иркутской области взял «бронзу» всероссийских соревнований
Самбист из Иркутской области взял «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, 26.01.2021
Турнир в Кургане был посвящён Александру Невскому
Летом в Улан-Удэ соберутся военные реконструкторы
Летом в Улан-Удэ соберутся военные реконструкторы
Общество, 26.01.2021
В Бурятии пройдёт фестиваль «Восточные рубежи России»
В Забайкалье пограничников наградили за спасение семьи во время пожара
В Забайкалье пограничников наградили за спасение семьи во время пожара
Общество, 26.01.2021
Медали получили военнослужащие Андрей Никитин и Магомед Магомедов
Кёрлингисты Иркутской области выиграли медали чемпионата России
Кёрлингисты Иркутской области выиграли медали чемпионата России
Общество, 26.01.2021
Соревнования проводились среди смешанных пар
Боец из Бурятии стал пятикратным чемпионом ВДВ
Боец из Бурятии стал пятикратным чемпионом ВДВ
Общество, 26.01.2021
Константин Цыренов выиграл первенство по армейскому рукопашному бою
Борицы Бурятии привезли 12 медалей первенства ДФО
Борицы Бурятии привезли 12 медалей первенства ДФО
Общество, 26.01.2021
У спортсменок 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды
В Бурятии наградили лучших студентов
В Бурятии наградили лучших студентов
Общество, 26.01.2021
Были отмечены успехи в учёбе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности, участие в жизни вуза
В Бурятии юные лесники встали на лыжи
В Бурятии юные лесники встали на лыжи
Общество, 26.01.2021
Лесники провели необычную экскурсию
В одном из районов Забайкалья родилась первая в году двойня
В одном из районов Забайкалья родилась первая в году двойня
Общество, 26.01.2021
Родители четверых детей планируют ещё одного ребёнка
В Бурятии «Искандер-М» уничтожил пункты «противника». Видео
В Бурятии «Искандер-М» уничтожил пункты «противника». Видео
Общество, 26.01.2021
Ракетчики уничтожили особо важные объекты условного противника на учении в Бурятии
В Улан-Удэ отловили семь собак после нападения на девочку
В Улан-Удэ отловили семь собак после нападения на девочку
Общество, 26.01.2021
Отлов животных продолжится до темноты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^