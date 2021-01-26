Чемодан положили на улице Буйко
Вчера вечером, 25 января в паблике «Аноним 03» появилась фотография с необычной ситуацией на дороге. Яму на дороге, расположенной на ПВЗ, возле музыкально-гуманитарного лицея решили «отремонтировать» весьма оригинальным способом – прикрыв чемоданом. Другую яму, которая находится рядом, накрыли шиной и палками.
Пост набрал более ста лайков.
Стоит отметить, что чемоданом прикрыли колодец. Из-за снега образовалась довольно высокая наледь, которая и создала яму.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ямы начали ремонтировать зимой, прорабатывается вопрос о закупке «холодного» асфальта, с которым можно вести ремонт дорог до -25 градусов.
С 1 января за ямочный ремонт дорог Улан-Удэ отвечает комитет городского хозяйства, прежним ответственным был комитет по строительству.
Также в конце прошлой недели стартовали торги на ремонт дорог, улицы Буйко в проекте нет.
В Улан-Удэ яму обозначили чемоданом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чемодан положили на улице Буйко
В эстафетных гонках команда девушек завоевала третье место
Вакцину уже получили почти шесть тысяч человек
На всероссийских соревнованиях они завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали
Турнир в Кургане был посвящён Александру Невскому
В Бурятии пройдёт фестиваль «Восточные рубежи России»
Медали получили военнослужащие Андрей Никитин и Магомед Магомедов
Соревнования проводились среди смешанных пар
Константин Цыренов выиграл первенство по армейскому рукопашному бою
У спортсменок 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды
Были отмечены успехи в учёбе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности, участие в жизни вуза
Лесники провели необычную экскурсию
Родители четверых детей планируют ещё одного ребёнка
Ракетчики уничтожили особо важные объекты условного противника на учении в Бурятии
Отлов животных продолжится до темноты