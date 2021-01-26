Родители четверых детей планируют ещё одного ребёнка
25 января работники отдела ЗАГС Приаргунского района Забайкальского края зарегистрировали рождение двойни, которая стала первой родившейся в 2021-м году в этом районе. Дети стали третьим и четвёртым ребёнком в семье, сообщили в краевом департаменте ЗАГС.
Родители проживают в селе Урулюнгуй. Они назвали своих новорождённых Ева и Роман. До этого у молодых родителей уже было два ребёнка. Останавливаться пара не собирается. Лет через пять супруги планируют прийти регистрировать ещё одного ребенка, которому уже придумали имя.
Всего в Приаргунском районе с начала 2021 года зарегистрировали 14 детей. В прошлом году здесь родилось 152 ребенка.
В одном из районов Забайкалья родилась первая в году двойня
Общество, Фото:
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