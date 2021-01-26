В Бурятии «Искандер-М» уничтожил пункты «противника». Видео

В Бурятии расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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По замыслу учения, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы. Затем выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнём.Специалисты РХБ защиты провели мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Они оснащены современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.Расчёты «Искандер-М» отработали несколько сложнейших элементов по внезапно поступающим вводным с командного пункта. В том числе военнослужащие выполнили одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты и крылатой ракеты для поражения условных высокозащищённых целей.Ракеты успешно уничтожили учебные цели на многокилометровом удалении от стартовых позиций.В дальнейшем боевые расчёты «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.