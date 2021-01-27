В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января, по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -24, -29, местами -34, -39, днём -17, -22, местами -25, -30 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -19, -21.
В Улан-Удэ днём до -21
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