День студента в Иркутске отметили катанием на коньках

Для всех студентов действовал бесплатный проезд на муниципальном транспорте
В Иркутске отметили День российского студенчества катанием на коньках. Мероприятие «Все на лёд!» состоялось на стадионе «Авиатор».
В течение дня в катаниях на стадионе «Авиатор» приняли участие около тысячи учащихся вузов и ссузов. Студенческие коллективы выступили с творческими номерами. Также состоялся розыгрыш призов от партнёров мероприятия. По распоряжению мэра Иркутска Руслана Болотова, 25 января, для всех студентов действовал бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Решение было принято совместно с региональным студенческим координационным советом, сообщили в мэрии.
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