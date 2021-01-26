День студента в Иркутске отметили катанием на коньках



В Иркутске отметили День российского студенчества катанием на коньках. Мероприятие «Все на лёд!» состоялось на стадионе «Авиатор».



В течение дня в катаниях на стадионе «Авиатор» приняли участие около тысячи учащихся вузов и ссузов. Студенческие коллективы выступили с творческими номерами. Также состоялся розыгрыш призов от партнёров мероприятия. По распоряжению мэра Иркутска Руслана Болотова, 25 января, для всех студентов действовал бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Решение было принято совместно с региональным студенческим координационным советом, сообщили в мэрии.

