Жителя Бурятии на 19 лет отправили за решётку за убийство школьницы и девушки

Преступления произошли в начале 2000-х
В Бурятии в 2000 году в городе Северобайкальск 45-летний мужчина вечером, прогуливаясь возле местного пляжа, повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом он заманил девочку в лес. Там он изнасиловал потерпевшую, после чего задушил жертву платком, который находился на её шее, а затем нанёс потерпевшей два удара ножом в шею и поясничную область. После чего скрылся с места происшествия.
Затем в августе 2002 года, проезжая по городу на автомобиле, мужчина вызвался подвезти до близлежащего посёлка голосовавшую на обочине 21-летнюю девушку, работавшую в местной библиотеке. По пути между водителем и пассажиркой произошла ссора. Мужчина нанёс девушке удар ножом в грудь, после чего, двигаясь на автомобиле на высокой скорости, открыл пассажирскую дверь и вытолкнул жертву из салона наружу. Потерпевшая скончалась от повреждений головы, полученных при падении. Затем водитель выкинул с дороги сумку девушки.
Спустя 16 лет после задержания мужчины при проверке его показаний на месте преступления следователям удалось обнаружить ту самую сумку потерпевшей.
- Собранные Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста» и п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с изнасилованием», - сообщили пресс-службе республиканского Следкома.
Первым приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Однако в ходе его пересмотра в кассационном порядке установлено, что следствием и судом не учтены обстоятельства, отягчающие наказание. На момент совершения убийств и изнасилования мужчина уже имел судимость за другие умышленные преступления.
С учётом рецидива преступлений мужчине новым приговором суда назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Жителя Бурятии на 19 лет отправили за решётку за убийство школьницы и девушки
Общество, Фото:
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