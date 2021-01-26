 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Жителю Бурятии вернули утерянный в горах телефон

Жителю Бурятии вернули утерянный в горах телефон
Общество,  Фото:скриншот
Гаджет вернулся к нему через 1,5 года

Житель Бурятии поделился чудесной историей – ему вернули сотовый телефон спустя 1,5 года после его пропажи. Оказалось, гаджет был утерян на Мунку-Сардык. Мужчина рассказал об этом в паблике ves_ulan_ude.

- Прошло полтора года, вечерний звонок с незнакомого номера: «Алло, это Виталий? Вы не теряли телефон?». Если честно, я был в небольшом шоке. Как такое возможно? Игорь оказался с Иркутска, телефон нашёл его сын, когда они ходили на Мунку. Сейчас он уже у меня. Большое человеческое спасибо, - делится житель республики.

Телефон в исправном состоянии. «Всё сохранилось, всё осталось, как будто где-то на полочке пролежал. Туристы – самые добрые люди. Я всегда это знал», - заключает он.


телефон пропажа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вышел новый музыкальный клип с виолончелистами
В Бурятии вышел новый музыкальный клип с виолончелистами
Общество, 26.01.2021
Юные музыканты исполнили «Персидский марш»
Александр Рамм: «В Улан-Удэ любящая и понимающая музыку публика»
Александр Рамм: «В Улан-Удэ любящая и понимающая музыку публика»
Общество, 26.01.2021
В театре оперы и балета накануне прошёл вечер классической музыки

Жителю Бурятии вернули утерянный в горах телефон
Жителю Бурятии вернули утерянный в горах телефон
Общество, 26.01.2021
Гаджет вернулся к нему через 1,5 года

Власти Бурятии планируют оплачивать ипотеку за многодетных
Власти Бурятии планируют оплачивать ипотеку за многодетных
Общество, 26.01.2021
Об этом заявил на сессии и.о. зампреда правительства Бурятии по «социалке» Вячеслав Цыбикжапов
Игорь Бобков: «Пётр Мордовской на омуле поднялся»
Игорь Бобков: «Пётр Мордовской на омуле поднялся»
Общество, 26.01.2021
Пётр Мордовской, которого переназначают зампредом правительства Бурятии, получил неожиданное напутствие
В Улан-Удэ автомобилист едва не врезался в маршрутку
В Улан-Удэ автомобилист едва не врезался в маршрутку
Общество, 26.01.2021
Дорожный инцидент произошёл на Элеваторе
В Бурятии лесники и студенты выращивают кедры в лаборатории
В Бурятии лесники и студенты выращивают кедры в лаборатории
Общество, 26.01.2021
Деревья посадят в местах, где от пожара погибли леса
В Кабанском районе Бурятии родилась первая двойня
В Кабанском районе Бурятии родилась первая двойня
Общество, 26.01.2021
Сыновья стали первенцами у молодых родителей
Бурятский депутат попросил о реновации
Бурятский депутат попросил о реновации
Общество, 26.01.2021
О том, что Бурятии нужна реновация, против которой протестовали москвичи, заявили на сессии Хурала
В Бурятии перед Сагаалганом усилили антиковидные меры
В Бурятии перед Сагаалганом усилили антиковидные меры
Общество, 26.01.2021
В Сагаалган ожидается увеличение потока посетителей в буддийских храмах
Забайкальские футболисты поедут на первенство России
Забайкальские футболисты поедут на первенство России
Общество, 26.01.2021
Команда уже начала свои тренировки
В Бурятии прошёл челлендж «Засветись»
В Бурятии прошёл челлендж «Засветись»
Общество, 26.01.2021
Автоинспекторы провели мероприятие совместно с водителями
В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности
В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности
Общество, 26.01.2021
Подозреваемого задержали в реабилитационном центре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^