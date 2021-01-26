Жителю Бурятии вернули утерянный в горах телефон

Гаджет вернулся к нему через 1,5 года



Житель Бурятии поделился чудесной историей – ему вернули сотовый телефон спустя 1,5 года после его пропажи. Оказалось, гаджет был утерян на Мунку-Сардык. Мужчина рассказал об этом в паблике ves_ulan_ude.



- Прошло полтора года, вечерний звонок с незнакомого номера: «Алло, это Виталий? Вы не теряли телефон?». Если честно, я был в небольшом шоке. Как такое возможно? Игорь оказался с Иркутска, телефон нашёл его сын, когда они ходили на Мунку. Сейчас он уже у меня. Большое человеческое спасибо, - делится житель республики.



Телефон в исправном состоянии. «Всё сохранилось, всё осталось, как будто где-то на полочке пролежал. Туристы – самые добрые люди. Я всегда это знал», - заключает он.





