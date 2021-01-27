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На Байкале проведут ультрамарафон «Ледовый шторм»

На Байкале проведут ультрамарафон «Ледовый шторм»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться на дистанции 205 км будут лыжники, конькобежцы и велосипедисты

С 12 по 14 февраля в Иркутской области пройдёт Байкальский экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм 2021». Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР по альпинизму В.Н. Попова и основателей Байкальского конькового движения.

Индивидуальная гонка-марафон проходит на льду озера Байкал. Местом соревнований станет ледовая акватория озера вдоль западной береговой линии между посёлками Сахюрта Ольхонского района (старт гонки) и Листвянка Иркутского района (финиш гонки). Общая протяженность дистанции равна 205 км и разбита на три этапа. Промежуточные финиши и места ночёвки будут располагаться в посёлках Бугульдейка и Большое Голоустное.

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: «коньки/лыжи» и «велосипед». К участию в основной гонке допускаются спортсмены не моложе 21 года, имеющие достаточную квалификацию и опыт участия в выбранной циклической дисциплине в зимних условиях.

Победителей гонки определяют по минимальной сумме времени трёх этапов в каждой из двух номинаций. Спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Также дополнительно учреждён приз «Абсолютный победитель гонки». Кроме этого, все участники награждаются медалью «Ледовый Шторм 2021».

Заявки участников принимаются до 1 февраля включительно, сообщают организаторы ультрамарафона «Ледовый шторм».

Возрастное ограничение 0+
спорт Байкал Ольхон Иркутская область марафон велоспорт конькобежный спорт лыжный спорт
 
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