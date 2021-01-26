В Улан-Удэ автомобилист едва не врезался в маршрутку

ГИБДД по Бурятии опубликовало очередное видео с нарушением ПДД, зафиксированных камерами ЦАФАП.
Днём 24 января водитель автомобиля «Ниссан» на регулируемом перекрёстке на Элеваторе в Улан-Удэ в нарушение ПДД выехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не совершил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшем со стороны ул. Гагарина.
- В адрес нарушителя направлено постановление об административном правонарушении по ст. 12.12 КРФ об АП. Стоит отметить, что ранее данный водитель неоднократно «попадался» в объектив камер ЦАФАП ГИБДД, - сообщили дорожные полицейские.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила проезда перекрёстков и не игнорировать сигналы светофора.
- Спешка и невнимательность за рулём транспортных средств может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Помните, что от ваших действий могут пострадать люди, - отмечают автоинспекторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году на перекрёстке на Элеваторе зарегистрировано 24 ДТП, в том числе 4 аварии с пострадавшими. Одной из самых распространённых причин стало пренебрежение сигналами светофора.