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В Бурятии лесники и студенты выращивают кедры в лаборатории

В Бурятии лесники и студенты выращивают кедры в лаборатории
Общество,  Фото:РАЛХ
Деревья посадят в местах, где от пожара погибли леса

Сотрудники «Лесресурс» совместно со студентами направления «Лесоводство и лесоустройства» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии начали эксперимент по выращиванию сеянцев сосны, лиственницы и кедра.

Для начала, лесники и студенты подготовили почву: смешали грунт, удобрения и засыпали полученную смесь по кассетам, после чего полили и аккуратно высеяли семена.

- В октябре прошлого года мы заложили семена кедра на стратификацию, чтобы они быстрее проросли через твёрдую скорлупу. Сейчас семена уже готовы к посеву, поэтому мы решили провести эксперимент по выращиванию сеянцев сосны, кедра и лиственницы в закрытой корневой системе - поделился заместитель руководителя АУ РБ «Лесресурс»Дмитрий Ставников.

Ежедневно студенты будут ухаживать, и присматривать за сеянцами – соблюдать температурный режим и график полива, а также рыхлить, пропалывать и удобрять почву. Лаборатория оборудована специальными лампами, поэтому сеянцы будут получать весь необходимый свет.

- Мы будем отслеживать рост сеянцев, а затем сравним - какой вид сеянцев вырастет быстрее и качественнее. Это очень интересный эксперимент, который поможет написать интересную дипломную работу и применить на практике полученные знания и навыки, - рассказали студенты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

После того, как сеянцы, достигнут стандартного размера для посадки, они будут высажены на территориях, погибших от лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.


лесные пожары РАЛХ
 
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