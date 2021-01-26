В Чите откроется выставка работ Даши Намдакова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Начало работы экспозиции запланировано на 3 февраля



В Чите с 3 февраля начинает работу выставка известного скульптора Даши Намдакова. В экспозиции музейно-выставочного центра Забайкальского края будет представлено уникальное творчество мастера – более 30 произведений разных лет, в которые вошли станковая скульптура, малая пластика и декоративное искусство.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры края, искусство уроженца села Укурик Хилокского района связано с истоками народной бурятской культуры, преданиями, буддийскими легендами и притчами.



- Произведения мастера, представленные в таком объёме, забайкальцы увидят второй раз. В своем творчестве Даши отражает любовь к привычным символам кочевника, создаёт их с искренностью и доброжелательностью. В его коллекциях можно увидеть образы зверей, охотников, монгольских красавиц и суровых воинов, - рассказали в музейно-выставочном центре. - Безупречность форм и «ювелирность» деталей работ создали ему репутацию ведущего российского скульптора.



Напомним, что организацию персональной выставки Даши Намдаков обсудил на встрече с министром культуры Забайкалья Ириной Левкович в декабре прошлого года.



Возрастное ограничение 6+

