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В Чите откроется выставка работ Даши Намдакова

В Чите откроется выставка работ Даши Намдакова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Начало работы экспозиции запланировано на 3 февраля

В Чите с 3 февраля начинает работу выставка известного скульптора Даши Намдакова. В экспозиции музейно-выставочного центра Забайкальского края будет представлено уникальное творчество мастера – более 30 произведений разных лет, в которые вошли станковая скульптура, малая пластика и декоративное искусство.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры края, искусство уроженца села Укурик Хилокского района связано с истоками народной бурятской культуры, преданиями, буддийскими легендами и притчами.

- Произведения мастера, представленные в таком объёме, забайкальцы увидят второй раз. В своем творчестве Даши отражает любовь к привычным символам кочевника, создаёт их с искренностью и доброжелательностью. В его коллекциях можно увидеть образы зверей, охотников, монгольских красавиц и суровых воинов, - рассказали в музейно-выставочном центре. - Безупречность форм и «ювелирность» деталей работ создали ему репутацию ведущего российского скульптора.

Напомним, что организацию персональной выставки Даши Намдаков обсудил на встрече с министром культуры Забайкалья Ириной Левкович в декабре прошлого года.

Возрастное ограничение 6+
выставка Забайкальский край Даши Намдаков
 
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