На всероссийских соревнованиях они завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали
С 20 по 23 января в Московской области прошли всероссийские соревнования по кикбоксингу «Moscow open 2021» в дисциплинах «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «фулл-контакт», «К-1» и «сольные композиции». В турнире приняло участие около 1500 спортсменов из разных регионов России.
Кикбоксёры Забайкальского края завоевали на соревнованиях одну серебряную и четыре бронзовые медали. Второе место в дисциплине «лайт-контакт» среди мужчин в весовой категории до 89 кг выиграл Дмитрий Фёдоров. В финале Дмитрию противостоял мастер спорта международного класса по кикбоксингу из Ульяновска Игорь Копылов. В конце первого раунда Дмитрий получил серьёзную травму и был снят врачами.
Третье место в дисциплине «К-1» среди мужчин в весовой категории до 57 кг досталось Артуру Дугарову. В этот раз Артур выступал в более тяжёлой весовой категории и немного уступил в полуфинальном бою спортсмену из Якутска.
Ещё одну бронзовую медаль в дисциплине «лайт-контакт» среди девушек 13-15 лет в весовой категории до 60 кг выиграла Кристина Каминская. Также третьим в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» среди мальчиков в весовой категории до 37 кг стал Егор Гундарев.
Соревнования проходили без участия зрителей, сообщает федерация кикбоксинга Забайкальского края.
Кикбоксёры Забайкалья стали призёрами «Moscow open»
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