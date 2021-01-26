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Забайкальские футболисты поедут на первенство России

Забайкальские футболисты поедут на первенство России
Общество,  Фото:pixabay.com
Команда уже начала свои тренировки

Команда футбольного клуба «Чита» 25 января в полном составе вышла на первый домашний учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона 2020-2021 Олимп – первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги.

- Первую неделю пройдёт цикл тренировочных занятий с восстановительными днями. Следом начнётся общеподготовительный этап, который продлится до 10 февраля. За это время запланировано проведение трёх контрольных игр на футбольном поле «Локомотив». Забайкальцам предстоит работать в режиме каждодневных тренировок по 1-2 занятиям в день, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

Также они добавили, что выездной сбор, по предварительной информации, запланирован на март в южной части страны. После забайкальский коллектив отправится на первые весенние матчи «Группы 2» профессиональной футбольной лиги.


футбол
 
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