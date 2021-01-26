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В Улан-Удэ домашних животных стерилизуют бесплатно

В Улан-Удэ домашних животных стерилизуют бесплатно
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция продлится до 15 февраля 

На Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных по улице Зои Космодемьянской,12 проходит акция льготной стерилизации собак и кошек. По условиям акции, владельцы оплачивают только стоимость расходных материалов. Это препараты для анестезии, шовный и перевязочный материал, шприцы, перчатки и другие материалы, которые необходимы для проведения операции. Сама услуга предоставляется бесплатно.

- Акция направлена на регулирование численности безнадзорных животных, чьё количество выросло в последнее время. При снижении численности безнадзорных животных уменьшается число обращений граждан нашего города с укусами, улучшается обстановка по заразным заболеваниям, - сообщил начальник Улан-Удэнской ветеринарной станции Руслан Шагдуров.

Кроме этого, ветеринарные специалисты подчеркивают, что после операции у животного снижается риск инфекционных и гормональных заболеваний, оно становится более спокойным, а жизнь питомца продлевается, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.  

Предварительная запись на процедуру по акции по телефону 43-79-71. Режим работы: пн.-пт. 8-30 до 16.40, обед с 12.00 до 13.00. 

стерилизация
 
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