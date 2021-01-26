В Улан-Удэ домашних животных стерилизуют бесплатно



На Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных по улице Зои Космодемьянской,12 проходит акция льготной стерилизации собак и кошек. По условиям акции, владельцы оплачивают только стоимость расходных материалов. Это препараты для анестезии, шовный и перевязочный материал, шприцы, перчатки и другие материалы, которые необходимы для проведения операции. Сама услуга предоставляется бесплатно.



- Акция направлена на регулирование численности безнадзорных животных, чьё количество выросло в последнее время. При снижении численности безнадзорных животных уменьшается число обращений граждан нашего города с укусами, улучшается обстановка по заразным заболеваниям, - сообщил начальник Улан-Удэнской ветеринарной станции Руслан Шагдуров.



Кроме этого, ветеринарные специалисты подчеркивают, что после операции у животного снижается риск инфекционных и гормональных заболеваний, оно становится более спокойным, а жизнь питомца продлевается, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.



Предварительная запись на процедуру по акции по телефону 43-79-71. Режим работы: пн.-пт. 8-30 до 16.40, обед с 12.00 до 13.00.



