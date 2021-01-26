В Бурятии прошёл челлендж «Засветись»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Автоинспекторы провели мероприятие совместно с водителями



В Бурятии продолжаются мероприятия по снижению уровня аварийности с участием пешеходов и повышению информированности граждан о пользе ношения световозвращающих элементов. Так, в Хоринском районе акцию «Засветись» поддержали автомобилисты. Вместе с сотрудниками ГИБДД они призвали пешеходов стать заметными на дороге.



В беседе с автоинспекторами водители отметили, что в тёмное время суток в условиях ограниченной видимости или на загородных дорогах без освещения практически невозможно увидеть пешехода на проезжей части. В таких ситуациях следует использовать световозвращающие элементы на одежде.



Поэтому автомобилисты охотно откликнулись на призыв принять участие в фоточеллендже с хэштегом #засветись. Таким способом они хотят напомнить пешеходам, что даже небольшой яркий аксессуар на верхней одежде в виде брелока или наклейки сделает человека видимым на дороге и привлечёт внимание водителя.



Сотрудники ГИБДД поблагодарили участников акции за поддержку в вопросе повышения безопасности пеших участников дорожного движения. Также они попросили самих водителей быть примером для окружающих и носить на своей одежде светоотражатели, ведь вне автомобиля они становятся пешеходами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



