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В Бурятии прошёл челлендж «Засветись»

В Бурятии прошёл челлендж «Засветись»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автоинспекторы провели мероприятие совместно с водителями

В Бурятии продолжаются мероприятия по снижению уровня аварийности с участием пешеходов и повышению информированности граждан о пользе ношения световозвращающих элементов. Так, в Хоринском районе акцию «Засветись» поддержали автомобилисты. Вместе с сотрудниками ГИБДД они призвали пешеходов стать заметными на дороге.

В беседе с автоинспекторами водители отметили, что в тёмное время суток в условиях ограниченной видимости или на загородных дорогах без освещения практически невозможно увидеть пешехода на проезжей части. В таких ситуациях следует использовать световозвращающие элементы на одежде.

Поэтому автомобилисты охотно откликнулись на призыв принять участие в фоточеллендже с хэштегом #засветись. Таким способом они хотят напомнить пешеходам, что даже небольшой яркий аксессуар на верхней одежде в виде брелока или наклейки сделает человека видимым на дороге и привлечёт внимание водителя.

Сотрудники ГИБДД поблагодарили участников акции за поддержку в вопросе повышения безопасности пеших участников дорожного движения. Также они попросили самих водителей быть примером для окружающих и носить на своей одежде светоотражатели, ведь вне автомобиля они становятся пешеходами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

челлендж
 
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