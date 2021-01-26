В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности

Подозреваемого задержали в реабилитационном центре
В Иркутской области продолжается активная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В середине января был задержан 40-летний мужчина, совершивший убийство женщины летом 2016 года. Ему уже предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, в июле 2016 года мужчина, находясь на улице Вокзальная в Шелехове, заметил девушку, идущую по направлению к микрорайону Привокзальный. В этот момент он решил отобрать у неё сумочку. Мужчина напал на девушку, а чтобы она не сопротивлялась, он закрыл ладонью её рот и нос, и оттащил в безлюдное место.
В результате 24-летняя потерпевшая скончалась.
- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и следователями-криминалистами следственного управления при взаимодействии сотрудников полиции была установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался уроженец Нижнеудинска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. 12 января текущего года он был задержан в Иркутске в одном из реабилитационных центров для лечения алкоголизма и наркотической зависимости, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
На допросе мужчина рассказал следователям о совершённом убийстве, с обвиняемым проведена проверка показаний на месте преступления.
Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Общество, Фото:
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