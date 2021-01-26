Турнир в Кургане был посвящён Александру Невскому
Воспитанник спортивной школы по самбо Иркутской области Руслан Тарасов занял третье место на IX всероссийских соревнованиях в честь благоверного князя Александра Невского среди юношей 2005-2007 годов рождения. Турнир проходил с 21 по 24 января в Кургане.
В этом году на соревнованиях за медали боролись 340 участников из 23 регионов России. Руслан Тарасов выступал в весовой категории до 79 килограммов и провёл шесть схваток. За выход в финал он уступил спортсмену из Оренбургской области и стал обладателем бронзовой медали.
Руслан Тарасов тренируется в Усть-Куте под руководством Сергея Куклина и Андрея Орлова. Он является бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа 2020 года, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Самбист из Иркутской области взял «бронзу» всероссийских соревнований
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