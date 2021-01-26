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В Улан-Удэ ищут место для приюта для собак «Надежда»

В Улан-Удэ ищут место для приюта для собак «Надежда»
Общество,  Фото:screenshot
От предложенных двух вариантов отказались

На одном из заседаний оперативного штаба по обращению с безнадзорными животными обсуждался вопрос организации приютов для собак, сообщили в пресс-службе мэрии.

- В первую очередь, необходимо было найти варианты размещения приюта «Надежда», который сейчас находится в микрорайоне Забайкальский. Просьбу перевезти приют из жилой зоны высказали на народном сходе жители микрорайона. Представители приюта «Надежда», рассмотрев варианты размещения в Медведчиково, отказались от этой территории, - отметили в городской администрации.

Вариант, предложенный по спиртзаводской трассе, не отвечает требованиям градостроительных нормативов. Администрация города совместно с руководством приюта «Надежда» рассматривает дополнительные варианты его размещения вне жилой зоны города, сообщает комитет по управлению имуществом.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском произошло несколько нападений собак на людей. Первые два случая произошли в конце прошлого года. Безнадзорные животные напали на 9-летнего мальчика и 20-летнюю девушку. Последняя сейчас проходит лечение в Москве. Ещё одно нападение здесь случилось в начале января. Собаки напали на 11-летнего мальчика. Он сейчас тоже проходит лечение в столице России.

На территории Забайкальского находится приют для животных «Надежда». Здесь животные имели выход за пределы питомника из-за плохого ограждения. Но 13 января комитет городского хозяйства закрыл все возможные места для выхода собак из приюта.

После очередного нападения состоялся сход местных жителей и властей города. Тогда было принято решение о выносе собачьих приютов за пределы города.

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