Житель Бурятии поджёг сено бывшего работодателя



Ночью 25 января в полицию в Бичурском районе поступило сообщение о возгорании сена в селе Окино-Ключи.



Оказалось, что возгорание произошло на территории базы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Сторож вовремя заметила начавшийся пожар, позвонила хозяину и принялась самостоятельно тушить огонь. Всего сгорело два центнера сена.



Личность поджигателя установили с помощью записи с камеры видеонаблюдения на территории базы. При просмотре видео сторож опознала 41-летнего мужчину, ранее работавшего на предприятии.



Мужчина задержан по горячим следам. Ранее неоднократно судимый сельчанин рассказал правоохранителям, что, проходя мимо базы, будучи пьяным вспомнил, что с хозяином у него недавно произошёл конфликт и решил поджечь его имущество.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-службе МВД по Бурятии.

