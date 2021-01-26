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В Улан-Удэ проверят детсады после инцидентов

В Улан-Удэ проверят детсады после инцидентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Такое поручение дал мэр города

Мэр города Улан-Удэ поручил проверить детские сады города из-за последних инцидентов в учреждениях дошкольного образования.

В СМИ появилась информации о самовольном уходе ребёнка из здания детского сада «Теремок» в период тихого часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим случаем заинтересовались следователи. По данным СМИ, ребёнок находился на морозе лишь в нижнем белье. Женщина, увидевшая ребёнка, завела его обратно в помещение детского сада и передала персоналу. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии начата доследственная проверка.

Возникают вопросы по нахождению детей без присмотра и исправности системы видеонаблюдения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Оставлять детей без присмотра нельзя, ни под каким предлогом. Педагогические часы нужно проводить в другое время или в другом формате, но чтобы воспитатели находились на своих рабочих местах, - заявил Игорь Шутенков.

Мэр города поручил комитету по образованию администрации Улан-Удэ провести с руководителями дошкольных образовательных организаций работу о недопущении нахождения воспитанников без присмотра взрослых, а также проверить исправность устройств видеонаблюдения во всех дошкольных учреждениях. 44 детских сада должны отработать до 10 февраля.

В детском саду «Строитель» начато эпидемиологическое расследование по факту выявления случая острой кишечной инфекции неясной этиологии. На основании результатов расследования поручено провести все необходимые санитарно-профилактические мероприятия.

Мэр города поручил комитету по образованию доложить об итогах эпидемиологического расследования, о проведённых противоэпидемиологических мероприятиях и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

детские сады
 
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