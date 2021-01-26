В Иркутской области мужчина убил друга из-за долга

Мужчина свою вину так и не признал



Коллегией присяжных заседателей единогласно принято решение о виновности 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве.



27 декабря 2019 года мужчина и его знакомый находились в квартире, где распивали спиртное и употребляли наркотики. В ходе застолья между ними произошёл конфликт из-за денежного долга, в результате мужчина взял шнур и задушил приятеля.



Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Вину в совершении убийства он не признал, выдвигал различные версии своей непричастности, которые были опровергнуты следственным путём.



Коллегией присяжных заседателей было признано доказанным, что именно подсудимый совершил преступление.



Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутской области.



