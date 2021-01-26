Общее число заболевших превысило 33 тысячи человек
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 января, в Забайкальском крае зафиксировано 211 новых случаев. Это на четыре человека меньше, чем сутками ранее. На сегодня общее число забайкальцев, заболевших COVID-19, составило 33 383 человека.
За последние сутки 245 забайкальцев выздоровели от COVID-19. В целом с начала прошлого года 30 846 человек. Всего болезнь унесла жизни 624 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у двух человек. В моногоспиталях региона 85 человек находятся в тяжёлом состоянии, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 29 813 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
В Забайкалье отмечается снижение числа заболевших COVID-19
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