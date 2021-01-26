В Бурятии заявили о превращении сессий Хурала в тайную вечерю

На сессии Народного Хурала произошёл внутренний конфликт



На сегодняшней внеочередной сессии Народного Хурала, где проходят процедуру одобрения кандидаты в члены правительства Бурятии, вспыхнул конфликт. Он был связан с форматом проведения сессий. Сперва большинством голосов отказались от часа заявлений, где каждый депутат может выступить на любую тему. Коммунисты не удержались от того, чтобы уколоть по этому поводу единороссов, предположив, что боятся именно выступлений депутатов от КПРФ.



Затем депутат Михаил Гергенов предложил ограничить время выступления каждого кандидата и вопросы к нему всего 15 минутами.



Коммунист Баир Цыренов пристыдил депутатов, заявив, что парламент существует для обсуждений, а не для «покорного поднимания рук».



- Я понимаю, что у вас бизнес, вам охота бежать быстрее зарабатывать, но вы ведь в парламент избрались. Надо будет, и два дня посидим, ничего страшного. Старшие коллеги помнят, что раньше по несколько дней сидели и обсуждали, - высказался Цыренов.



Депутата Игоря Бобкова также возмутило сокращение времени на обсуждение кандидатов. Он высказался резко в адрес председателя Хурала Владимира Павлова.



- Сессия не должна походить на тайную вечерю, - высказался он.



Он напомнил, что сессию Хурала освещают СМИ, которые доводят всё происходящее до населения.



- Или вы считаете, что всё, что происходит здесь, интуитивно транслируется в головах миллионного населения? – обратился к председателю Народного Хурала Владимиру Павлову Бобков. – Сессия – это достояние граждан республики, не наше с вами удовольствие и достижение.



Он также напомнил Павлову о некоем конфликте, который был на одном из совещаний.



- Когда на сессии ставят вопросы на голосование (о том же сокращении времени – ред), вы тут же начинаете брать под козырёк. А Гергенов, когда на фракции на вас «наехал», вы говорили, что надо вести себя справедливо.



Владимир Павлов обвинения Бобкова в свой адрес отверг, дав понять, что действует по регламенту.