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В Улан-Удэ открылась выставка «Палеонтологические пейзажи»

В Улан-Удэ открылась выставка «Палеонтологические пейзажи»
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
На открытии художник преподнёс всем присутствующим сюрприз

23 января в музее природы Бурятии состоялось открытие уникальной выставки самобытного художника Сергея Дмитриева «Палеонтологические пейзажи».

Автор выставки Сергей Дмитриев является членом БРО ОООИ «Всероссийское общество глухих», которое его поддержало в организации выставки зарисовок-исследований художника - изображения обитателей древнего мира Байкальского региона.

На встрече Сергей Савельевич преподнёс сюрприз для всех присутствующих - он за одну ночь вырезал небольшой сувенир из дерева, в формате 3D, показывающий его работу. Это новый вид творчества для художника, возможно, в скором времени будет новая выставка уже из изделий из дерева.

Впервые необычное увлечение автора заметили в Бурятском научном центре, дали научную оценку, помогли оформить, уточнили места находок для использования его материалов в научных исследованиях. Таким образом, работы, представленные на выставке, не просто вызывают интерес, но и реально помогают учёным.

Теперь же находки и картины - достояние широкого зрителя. Выставка до 13-го февраля доступна на основной экспозиции Музея природы Бурятии. Будет не только познавательно, но и интересно. На основе выставки подготовлены музейные путеводители, буклеты с викторинами и раскраски, а также разработан мастер-класс «Палеопейзажи на спилах дерева».

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