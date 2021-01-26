Улан-удэнец получил 13 лет «строгача» за убийство

Потерпевший скончался в больнице



Верховным судом Бурятии завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ. Органом предварительного следствия ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью.



В ходе судебного разбирательства установлено, что утром 9 ноября 2019 года улан-удэнец на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанёс потерпевшему телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался через 13 дней в отделении реанимации Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова.



- В ходе рассмотрения уголовного дела квалифицирующий признак «с особой жестокостью», предусмотренный п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, не нашёл своего объективного подтверждения и был исключён из обвинения. Действия жителя Улан-Удэ квалифицированы судом по ч.1 ст.105 УК РФ как убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговором Верховного суда республики от 20 января 2021 года мужчина признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.



Приговор суда в законную силу не вступил.

