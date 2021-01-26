На территории Советского района проводятся вакцинация и отлов собак
В Улан-Удэ специалистами городской станции по борьбе с болезнями животных и администрации Советского района с 24 декабря проводится вакцинация домашних животных. Собак прививают против бешенства в отдалённых микрорайонах Советского района путём подворового обхода частного сектора и работы передвижного пункта.
- По состоянию на 20 января пройдено 1332 домохозяйств, вакцинировано 485 собак, зарегистрировано 259 собак. Также составлено 25 административных протоколов. Подрядными организациями отловлено 237 безнадзорных особей, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.
По микрорайонам составлен график рейдовых мероприятий до 27 февраля 2021 года.
- 19-23 января в мкр. Стеклозавод, Вагжанова и ст. Дивизионная;
- 25-30 января в мкр. Исток, Солдатский;
- 1-6 февраля в мкр. Заречный, Тулунжа;
- 8-11 февраля в мкр. Батарейка, Центр;
- 15-16 февраля в мкр. Аэропорт, Сокол;
- 17-20 февраля в мкр. Левый Берег;
- 24-27 февраля в мкр. Левый Берег.
В отдалённых районах Улан-Удэ проходят «собачьи» рейды
Общество, Фото:
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