В отдалённых районах Улан-Удэ проходят «собачьи» рейды

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

На территории Советского района проводятся вакцинация и отлов собак



В Улан-Удэ специалистами городской станции по борьбе с болезнями животных и администрации Советского района с 24 декабря проводится вакцинация домашних животных. Собак прививают против бешенства в отдалённых микрорайонах Советского района путём подворового обхода частного сектора и работы передвижного пункта.



- По состоянию на 20 января пройдено 1332 домохозяйств, вакцинировано 485 собак, зарегистрировано 259 собак. Также составлено 25 административных протоколов. Подрядными организациями отловлено 237 безнадзорных особей, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.



По микрорайонам составлен график рейдовых мероприятий до 27 февраля 2021 года.

- 19-23 января в мкр. Стеклозавод, Вагжанова и ст. Дивизионная;

- 25-30 января в мкр. Исток, Солдатский;

- 1-6 февраля в мкр. Заречный, Тулунжа;

- 8-11 февраля в мкр. Батарейка, Центр;

- 15-16 февраля в мкр. Аэропорт, Сокол;

- 17-20 февраля в мкр. Левый Берег;

- 24-27 февраля в мкр. Левый Берег.

