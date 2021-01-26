Птице так понравились угощения от лесников, что она решила остаться
В Усть-Баргузинском лесничестве Бурятии глухарь обрёл новую семью и следит за хозяйством бригады, пока те заготавливают лес. Об этом сообщается на странице «Твой Дальний Восток. Бурятия» в Instagram со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.
Оказалось, что птица пришла к лесникам сама, и ей так понравились угощения, что она вовсе решила остаться.
Видео с птицей было размещено в паблике ves_ulan_ude, пользователи удивляются необычной дружбе: «Чудеса», «Позитивно», «Надо же, приручить птицу! Вот это мастерство!», «Здорово», «Какая прелесть».
В Бурятии глухарь подружился с лесниками
Общество, Фото:
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