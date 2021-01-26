Груз возвращён отправителю
25 января на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке во время досмотра автотранспорта выявлено нарушения правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Забайкальского края в Новосибирск перевозили 30 лошадей без ветеринарных сопроводительных документов.
- В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Водитель привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Груз возвращён отправителю.
Через Иркутскую область перевозили лошадей без документов
Общество, Фото:
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