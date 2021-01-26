Забайкалец убил односельчанина выстрелом в голову

Односельчане заподозрили его в краже коня



Житель Тунгокоченского района Забайкальском крае признан виновным в убийстве, в покушение на убийство двух человек, а также в незаконном хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.



В апреле 2020 года в селе Акима местного жителя заподозрили в краже коня его односельчане. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подсудимого ударили. Мужчина ушёл домой, откуда вернулся с охотничьим ружьём, разрешения на хранение которого у него не было. Мужчина четырежды выстрелил в сторону обидчиков, одного из них убил попаданием в голову, другому попал в спину.



В ходе предварительного следствия и в суде подсудимый не признал вину в инкриминируемом деянии.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

