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Забайкалец убил односельчанина выстрелом в голову

Забайкалец убил односельчанина выстрелом в голову
Общество,  Фото:pixabay.com
Односельчане заподозрили его в краже коня

Житель Тунгокоченского района Забайкальском крае признан виновным в убийстве, в покушение на убийство двух человек, а также в незаконном хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В апреле 2020 года в селе Акима местного жителя заподозрили в краже коня его односельчане. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подсудимого ударили. Мужчина ушёл домой, откуда вернулся с охотничьим ружьём, разрешения на хранение которого у него не было. Мужчина четырежды выстрелил в сторону обидчиков, одного из них убил попаданием в голову, другому попал в спину.

В ходе предварительного следствия и в суде подсудимый не признал вину в инкриминируемом деянии.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Забайкальский край убийство
 
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